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Биологи установили, как подземные сети грибов влияют на леса

CommsBio: грибные сети увеличивают разнообразие лесной жизни в 10 раз

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Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year

Международная группа ученых из Швейцарии, Канады, США, Панамы и других стран изучила связь между наличием подземных грибов и биологическим разнообразием в лесах. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Согласно выводам специалистов, от тропического пояса до крайнего севера грибные сети (так называемые микоризы) напрямую влияют на то, какие породы деревьев и в каком количестве могут расти на данной территории.

Многие лесные растения зависят от микоризных грибов, оплетающих их корни. Грибные организмы снабжают деревья азотом, фосфором и другими питательными веществами, получая взамен углерод в виде сахара и липидов для получения энергии.

Исследователи использовали математические модели и исследования деревьев, чтобы отслеживать влияние различных типов микоризных грибов на биоразнообразие. 
Микоризы делятся на два основных типа — арбускулярные (АМ) и эктомикоризы (ЭМ). Ученые выяснили, что АМ-грибы могут поддерживать почти любые виды деревьев, оказавшихся поблизости.

ЭМ-грибы, напротив, более «разборчивы» и помогают только определенным древесным породам, игнорируя неподходящие. Таким образом, ЭМ побуждают сообщества деревьев одного типа группироваться на определенной территории. Эктомикоризы также способны защищать дружественные растения от болезней.

По словам ученых, воздействие грибов может увеличить количество обитающих в лесу видов на порядок. Например, на лесном участке площадью в 45 футбольных полей в северных лесах Канады, где грибные сети менее развиты, может обитать не более 10 разновидностей различных организмов. Тогда как в тропическом лесу такого же размера количество местных видов легко превышает 100.

Ранее стало известно, что грибы могут эффективно бороться с загрязнением среды нанопластиком.

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