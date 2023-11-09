В Африке обнаружили новый вид крошечных лягушек-«пищалок»

Немецкие биологи из Университета Кобленца-Ландау обнаружили новый вид лягушек в горных лесах на юге Руанды. Найденным земноводным дали имя Arthroleptis nyungwensis, или лягушка-пискун Ньюнгве. Исследование опубликовано в научном журнале Diversity.

Лягушки-пискуны Ньюнгве представляют собой маленьких амфибий, чья длина достигает 1,5 сантиметра. Они имеют красно-коричневую окраску с белыми точками. Животные обитают в опавшей листве на высоте от 1,7 до 2,2 километра над уровнем моря.

По словам ученых, отличительной особенностью обнаруженного вида стал пронзительный крик, звучащий как очень короткий и очень высокий свист, напоминающий звук детской игрушки-«пищалки». Также земноводные могут издавать трели и посвистывать. Биологи считают, что таким образом лягушки предупреждают об опасности и подают брачные сигналы.

Согласно исследованию, Arthroleptis nyungwensis отличаются от других лягушек-пискунов размерами, голосом, текстурой кожи и формой тела. Анализ показал, что новый вид имеет по меньшей мере 4,6% генетических отклонений от сородичей.

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