Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ИИ научился находить новые айсберги за доли секунды

The Cryosphere: нейросеть обнаруживает айсберги в 10 тыс. раз быстрее человека

close
100%
ААНИИ

Группа ученых из Норвегии и Великобритании обучила систему искусственного интеллекта (ИИ) точно отображать — за одну сотую секунды — площадь поверхности и очертания гигантских айсбергов на спутниковых снимках. Исследование опубликовано в научном журнале The Cryosphere.

Ручная обработка спутниковых снимков человеком более точна, но занимает до нескольких минут. Это приходится повторять много раз, из-за чего процесс становится трудоемким и времязатратным, тогда как нейросеть справляется с задачей в 10 тыс. раз быстрее человека.

Команда использовала алгоритм под названием U-net, чтобы «обучить» компьютер точно отображать очертания айсбергов на основе изображений, полученных спутниками Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Систему протестировали на спутниковых снимках семи айсбергов, размеры которых составляли 54 квадратных километра (площадь города Берн в Швейцарии) до 1052 квадратных километров (сопоставимо с площадью Гонконга в Китае). 

Для каждого из этих айсбергов было использовано до 46 изображений, охватывающих все сезоны 2014-2020 годов.

В серии тестов U-net превзошёл два других алгоритма и оказался более эффективным в определении очертаний айсберга на изображениях, сделанных в сложных условиях окружающей среды, например на изображении, запечатлевшем множество ледяных структур.

По словам ученых, технология может привести к появлению новых сервисов по предоставлению информации о форме и размере гигантских айсбергов.

Айсберги оказывают значительное воздействие на полярную окружающую среду, и их мониторинг имеет решающее значение как для безопасности на море, так и для научных исследований. Они могут быть чрезвычайно большими (в некоторых случаях размером с небольшую страну) и представлять опасность для проходящих мимо судов. По мере таяния ледяные горы выбрасывают в моря питательные вещества и пресную воду, что может оказать воздействие на морские экосистемы.

Ранее ученые предупредили о необратимом таянии ледяного щита Западной Антарктики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий