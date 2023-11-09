ИИ научился находить новые айсберги за доли секунды

Группа ученых из Норвегии и Великобритании обучила систему искусственного интеллекта (ИИ) точно отображать — за одну сотую секунды — площадь поверхности и очертания гигантских айсбергов на спутниковых снимках. Исследование опубликовано в научном журнале The Cryosphere.

Ручная обработка спутниковых снимков человеком более точна, но занимает до нескольких минут. Это приходится повторять много раз, из-за чего процесс становится трудоемким и времязатратным, тогда как нейросеть справляется с задачей в 10 тыс. раз быстрее человека.

Команда использовала алгоритм под названием U-net, чтобы «обучить» компьютер точно отображать очертания айсбергов на основе изображений, полученных спутниками Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Систему протестировали на спутниковых снимках семи айсбергов, размеры которых составляли 54 квадратных километра (площадь города Берн в Швейцарии) до 1052 квадратных километров (сопоставимо с площадью Гонконга в Китае).

Для каждого из этих айсбергов было использовано до 46 изображений, охватывающих все сезоны 2014-2020 годов.

В серии тестов U-net превзошёл два других алгоритма и оказался более эффективным в определении очертаний айсберга на изображениях, сделанных в сложных условиях окружающей среды, например на изображении, запечатлевшем множество ледяных структур.

По словам ученых, технология может привести к появлению новых сервисов по предоставлению информации о форме и размере гигантских айсбергов.

Айсберги оказывают значительное воздействие на полярную окружающую среду, и их мониторинг имеет решающее значение как для безопасности на море, так и для научных исследований. Они могут быть чрезвычайно большими (в некоторых случаях размером с небольшую страну) и представлять опасность для проходящих мимо судов. По мере таяния ледяные горы выбрасывают в моря питательные вещества и пресную воду, что может оказать воздействие на морские экосистемы.

Ранее ученые предупредили о необратимом таянии ледяного щита Западной Антарктики.