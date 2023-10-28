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Cтало известно, как европейский бойкот России в космосе повлиял на ЕС

Nouvelle Tribune: Европа стала зависимой от SpaceX из-за бойкота РФ в космосе

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Depositphotos

Бойкот российских космических технологий привел к тому, что европейский проект спутниковой навигации Galileo зашел «в тупик». Об этом пишет издание La Nouvelle Tribune.

Как отмечается в статье, раньше космос считался сферой, где политические конфронтации не имели влияния. Однако теперь данная сфера стала местом противостояния. Так, Европа была вынуждена обратиться к американской SpaceX Илона Маска, поскольку она отказалась от российских носителей «Союз».

«В этом контексте европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей», — сказано в публикации.

В настоящее время европейская ракетная программа Ariane испытывает трудности, а «временный альянс» со SpaceX показывает зависимость Европы от неевропейских игроков в этом важнейшем секторе, говорится в материале.

До этого генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия найдет способы выйти из сложной ситуации, которая сложилась из-за с санкций западных стран в отношении ракетно-космической отрасли РФ.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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