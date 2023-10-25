Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центральный музей Тавриды снова попробует вернуть скифское золото в суде

Крымский музей сообщил о планах продолжить судиться за скифское золото

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Центральный Музей Тавриды планирует новые суды, чтобы вернуть коллекцию скифского золота. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Мальгин, глава музея.

В 2013 году в Европе открылась временная выставка древних скифских золотых украшений и других артефактов из Крыма, взятых из нескольких крымских музеев. В марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма и о том, что музеи также переходят в ее юрисдикцию. Возникла юридическая коллизия, и в итоге кому возвращать коллекцию (России или Украине), решал суд. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть крымское золото Украине.

Как теперь выяснилось, Центральный Музей Тавриды считает юридическую борьбу неоконченной и готовит новый иск.

«Я не могу рассказать, в какой суд и какой юрисдикции мы будем подавать до того момента, как это будет сделано. Я думаю, мы успеем до конца этого года, в течение двух месяцев», — рассказал Мальгин «Газете.Ru».

Поделиться любыми подробностями о новом витке разбирательства и перспективах суда директор отказался, чтобы не навредить делу.

О том, чем так ценно скифское золото и каковы были аргументы сторон на прошлых судах — в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий