Центральный музей Тавриды снова попробует вернуть скифское золото в суде

Центральный Музей Тавриды планирует новые суды, чтобы вернуть коллекцию скифского золота. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Мальгин, глава музея.

В 2013 году в Европе открылась временная выставка древних скифских золотых украшений и других артефактов из Крыма, взятых из нескольких крымских музеев. В марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма и о том, что музеи также переходят в ее юрисдикцию. Возникла юридическая коллизия, и в итоге кому возвращать коллекцию (России или Украине), решал суд. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть крымское золото Украине.

Как теперь выяснилось, Центральный Музей Тавриды считает юридическую борьбу неоконченной и готовит новый иск.

«Я не могу рассказать, в какой суд и какой юрисдикции мы будем подавать до того момента, как это будет сделано. Я думаю, мы успеем до конца этого года, в течение двух месяцев», — рассказал Мальгин «Газете.Ru».

Поделиться любыми подробностями о новом витке разбирательства и перспективах суда директор отказался, чтобы не навредить делу.

О том, чем так ценно скифское золото и каковы были аргументы сторон на прошлых судах — в материале «Газеты.Ru».