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Врачи нашли способ устранить побочные эффекты химиотерапии при раке

Medscape: голодание уменьшает побочные действия химиотерапии при раке

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Depositphotos

Ученые из Медицинского университета Шарите в Берлине обнаружили, что голодание во время химиотерапии может устранить ее побочные эффекты, такие как усталость, диарея и тошнота. Об этом сообщает Medscape.

В исследовании приняли участие 106 женщин с нормальным весом, которым предстояло пройти химиотерапию при раке молочной железы. Участниц разделили на две группы — первая должна была употреблять не более 200 калорий в день на протяжении всего эксперимента, вторая соблюдала растительную диету с низким содержанием сахара. Придерживаться указаний по питанию испытуемые начали за два дня до начала курса химиотерапии. Через 24 часа можно было вернуться к обычному рациону.

Оценка качества жизни после химиотерапии проводилась по окончании каждого из нескольких курсов, а также через 4 и 6 месяцев.

Оказалось, что участницы, употреблявшие минимальное количество пищи, ощутили меньшую усталость и упадок сил после первого курса химиотерапии. Этот положительный эффект усиливался, когда приходило время пройти последующие курсы. Кроме того, пациентки из первой группы отметили улучшение качества жизни.

Авторы исследования отметили, что корректировка питания или голодание может снизить интенсивность других неприятных побочных эффектов химиотерапии, таких как тошнота или диарея. Тем не менее необходимо учитывать состояние здоровья пациента. Если человек начинает терять вес — такой метод лечения применять не стоит.

Ранее врач назвала анализы для выявления рака на ранних стадиях.

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