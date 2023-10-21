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Следующая пандемия может быть хуже COVID-19, считают эксперты

FOUR PAWS International: избежать новой пандемии поможет защита животных

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Depositphotos

Мир не защищен от подобной COVID-19 новой пандемии, предупреждают спикеры Всемирного саммита здравоохранения (WHS). Для предотвращения новой глобальной вспышки инфекции необходимо сотрудничество между странами и целостный подход на основе научных исследований, включая усиление защиты животных. Об этом сообщает международная организация по защите животных FOUR PAWS International.

На ежегодном собрании WHS в Берлине президент организации Аксель Прис подчеркнул, что готовность мира к новой пандемии находится на низком уровне и новая пандемия может быть даже хуже, чем COVID-19.

Также было организовано обсуждение Соглашения о предотвращении, готовности и реагировании на пандемию, переговоры по которому в настоящее время ведутся государствами-членами Всемирной организации здравоохранения. Главный юрист ВОЗ Стивен Солоном считает, что согласование может быть завершено к маю 2024 года».

Участники собрания заключили, что предотвращение пандемии потребует глобального сотрудничества в беспрецедентных масштабах. Научно-обоснованные меры, включающие защиту животных и окружающей среды необходимы для сдерживания передачи патогенов от животных к человеку.

«Смена парадигмы нашего обращения с животными должна лежать в основе нового глобального подхода к общественному здравоохранению», — заключила руководитель отдела пандемий FOUR PAWS Нина Джамал.

Ранее ученые выяснили, кто коренные жители Австралии приручили собак динго и относились к ним как к членам семьи.

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