В кишечнике диких волков нашли потенциальное лекарство для собак

Ученые из Государственного университета штата Орегон в Каскейдс выяснили, что обнаруженная у диких волков кишечная бактерия может быть полезна для домашних собак с воспалительными заболеваниями кишечника. Исследование опубликовано в журнале Applied Microbiology.

Авторы работы проанализировали кишечный микробиом дикого волка, сбитого машиной. Они выделили 20 различных кишечных бактерий. Они обнаружили, что бактерия Paenibacillus может переваривать сложные углеводы, например, крахмалы. Кроме того, она может снижать воспаление в кишечнике. Это означает, что бактерия может стать основой пищевой добавки для собак с воспалительными заболеваниями кишечника.

Рацион современной собаки с высоким содержанием углеводов не соответствует рациону волка — например, крахмалы в обработанных кормах плохо перевариваются и могут оказать негативное влияние на микробное сообщество в желудочно-кишечном тракте. Симптомы воспалительных заболеваний кишечника включают рвоту, снижение аппетита, потерю веса, метеоризм, урчание в желудке и боль.

Ранее ученые выяснили, что препараты с определенными кишечными бактериями могут снизить кровяное давление при гипертонии.