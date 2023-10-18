Морские биологи назвали главную угрозу для кораллов наряду с климатом

Австралийские биологи из Сиднейского университета назвали молодых морских звезд вида терновый венец самой страшной угрозой для кораллов наряду с глобальным потеплением. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology (GCB).

Терновые венцы обитают на Большом Барьерном рифе и в других местах Индо-Тихоокеанского региона. Они уже причиняют кораллам больше вреда, чем любые других их сородичи, уступая по силе деструктивного воздействия лишь штормам и обесцвечиванию из-за повышения температуры моря.

В ходе эксперимента молодые особи тернового венца продемонстрировали удивительную жароустойчивость, более высокую, чем у их взрослых собратьев. Это означает, что даже в условиях растущего теплового стресса угроза для коралловых колоний из-за данных животных будет увеличиваться.

«С помощью модели для измерения температуры с течением времени мы обнаружили, что молодые терновые венцы могут переносить почти в три раза большую интенсивность тепла, которая вызывает обесцвечивание кораллов», — отметила руководившая исследованием профессор Мария Бирн.

По словам биологов, исчезновение естественных врагов терновых венцов из-за чрезмерного вылова рыбы и накопление питательных веществ в воде способствует распространению хищных морских звезд.

Ранее ученые обнаружили устойчивые к болезням «суперкораллы».