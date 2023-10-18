Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Морские биологи назвали главную угрозу для кораллов наряду с климатом

GCB: хищные морские звезды устойчивы к теплу и могут опустошить коралловые рифы

close
100%
Shutterstock

Австралийские биологи из Сиднейского университета назвали молодых морских звезд вида терновый венец самой страшной угрозой для кораллов наряду с глобальным потеплением. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology (GCB).

Терновые венцы обитают на Большом Барьерном рифе и в других местах Индо-Тихоокеанского региона. Они уже причиняют кораллам больше вреда, чем любые других их сородичи, уступая по силе деструктивного воздействия лишь штормам и обесцвечиванию из-за повышения температуры моря.

В ходе эксперимента молодые особи тернового венца продемонстрировали удивительную жароустойчивость, более высокую, чем у их взрослых собратьев. Это означает, что даже в условиях растущего теплового стресса угроза для коралловых колоний из-за данных животных будет увеличиваться.

«С помощью модели для измерения температуры с течением времени мы обнаружили, что молодые терновые венцы могут переносить почти в три раза большую интенсивность тепла, которая вызывает обесцвечивание кораллов», — отметила руководившая исследованием профессор Мария Бирн.

По словам биологов, исчезновение естественных врагов терновых венцов из-за чрезмерного вылова рыбы и накопление питательных веществ в воде способствует распространению хищных морских звезд.

Ранее ученые обнаружили устойчивые к болезням «суперкораллы».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий