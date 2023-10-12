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Биологи открыли «неаппетитный» способ защиты лягушек от хищников

BES: молодые лягушки Уоллеса маскируются под фекалии ради выживания

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Wikimedia Commons

Австрийские ученые из Венского университета описали необычный способ защиты молодых особей летающих лягушек Уоллеса от хищников. Амфибии спасаются от съедения, мимикрируя под помет более крупных животных за счет коричневой окраски с белыми крапинами. Исследование опубликовано в научном журнале Behavioral Ecology and Sociobiology (BES).

Чтобы проверить свою гипотезу, биологи изготовили разноцветные фигурки лягушек из воска и разместили их в вольере с хищными птицами.

Эксперимент показал, что пернатые чаще всего атаковали добычу красного цвета, а на зеленые объекты нападали в последнюю очередь. Однако при наличии на красной лягушке белых пятен птицы бросались на нее вдвое реже, чем на полностью красные предметы. Ученые пришли к выводу, что сочетание коричневой окраски с белыми вкраплениями помогает молодым земноводным выглядеть как нечто несъедобное в глазах их врагов.

«Насколько нам известно, это первое экспериментальное исследование позвоночного, маскирующегося под помет животных», — отметили авторы научной статьи.

Пятна у амфибий исчезают через год, когда особи становятся взрослыми и приобретают характерную изумрудно-зеленую окраску.

Летающие лягушки Уоллеса или чернолапые веслоноги обитают в тропических лесах Борнео и Малайзии. Земноводные способны планировать в полете за счет перепонок на лапках, преодолевая по воздуху таким образом расстояние до 16 метров.

Ранее ученые выяснили, зачем самки лягушек прикидываются бездыханными во время секса.

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