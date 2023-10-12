Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Исследователи выяснили, как изменение климата повлияет на морскую жизнь

CEE: временное потепление климата на 2 °C изменит морскую среду на века вперед

close
100%
Depositphotos

Международная группа ученых из Франции, Японии, Австрии и других стран оценила последствия глобального потепления для многообразия жизни в океанах. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Специалисты провели серию экспериментов с использованием моделей, прогнозирующих эффект от повышения глобальной температуры и изменения уровня кислорода в морской воде.
Тесты показали, что при дальнейшем нагреве нашей планеты объем воды, который может обеспечить жизнеспособную среду обитания, будет уменьшаться. Это затронет как минимум десятки видов морских обитателей.

Например, тунец живет в насыщенных кислородом верхних слоях океана и не может уходить в более глубокие воды. Даже при временном потеплении Земли более чем на 2 °C пригодное для жизни тунца пространства продолжит сокращаться еще сотни лет.

«Экосистемам придется адаптироваться к этим изменениям, иначе они рискуют рухнуть, что повлечет за собой значительные экологические, социальные и экономические последствия», — говорится в докладе.

Ранее ученые выяснили, что из-за глобального потепления лосось начал нереститься в Арктике.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий