Исследователи выяснили, как изменение климата повлияет на морскую жизнь

Международная группа ученых из Франции, Японии, Австрии и других стран оценила последствия глобального потепления для многообразия жизни в океанах. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Специалисты провели серию экспериментов с использованием моделей, прогнозирующих эффект от повышения глобальной температуры и изменения уровня кислорода в морской воде.

Тесты показали, что при дальнейшем нагреве нашей планеты объем воды, который может обеспечить жизнеспособную среду обитания, будет уменьшаться. Это затронет как минимум десятки видов морских обитателей.

Например, тунец живет в насыщенных кислородом верхних слоях океана и не может уходить в более глубокие воды. Даже при временном потеплении Земли более чем на 2 °C пригодное для жизни тунца пространства продолжит сокращаться еще сотни лет.

«Экосистемам придется адаптироваться к этим изменениям, иначе они рискуют рухнуть, что повлечет за собой значительные экологические, социальные и экономические последствия», — говорится в докладе.

Ранее ученые выяснили, что из-за глобального потепления лосось начал нереститься в Арктике.