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Ученые нашли источник пыли, из-за которой тают ледники Тибета

ESPR: пыль из пустынь Тар и Такла-Макан ускоряет уход льдов с Тибетского нагорья

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Global Look Press

Ученые из Китайской академии наук определили основные источники пыли, попадающей на Тибетское нагорье и ускоряющей таяние ледников. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Pollution Research (ESPR).

Пыль, оседающая на поверхности ледника, уменьшает альбедо (отражающую способность) льда и повышает эффективность поглощения солнечного излучения, что оказывает существенное влияние на скорость расплавления льдов и глобальное изменение климата.

Исследователи использовали два метода трассировки, чтобы выяснить происхождение ледниковой пыли на Тибетском нагорье, и пришли к выводу, что пыль в основном возникла из поверхностных почв самого Тибетского нагорья, а также из пустынь Такла-Макан и Тар и бассейна Цайдам до сезона дождей. Такла-Макан и Тар были признаны основными источниками пыли.

Такла-Макан — вторая по величине песчаная пустыня в мире, расположенная в Китае. Пустыня Тар находится на северо-западе Индии.

Центральные и южные ледники Тибетского нагорья сильно пострадали от пустынной пыли из-за влияния рельефа местности и западных ветров, отметили ученые.

«Наше исследование представляет собой ценную основу для будущих усилий по анализу характеристик элементов ледника и климатических эффектов», — уточнил автор научной работы Ли Юэфан.

Ранее ученые предупредили о «катастрофической» скорости таяния горных ледников в Швейцарии.

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