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Маск рассказал, когда состоится полет корабля Starship на Марс

Маск: полет Starship на Марс может состояться через три-четыре года

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что полет космического корабля Starship на Марс может состояться через три-четыре года. Об этом он сообщил на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, передает Reuters.

«Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — сказал он.

Ранее вертолет NASA Ingenuity побил рекорд высоты полета на Марсе. Машина поднялась на 20 метров во время своего 59-го вылета.

Винтокрылый аппарат находился в воздухе 142,59 секунды, уточнили исследователи. Предыдущая максимальная отметка, которую достигал Ingenuity, составляла 18 метров.

Ingenuity приземлилась вместе с марсоходом NASA Preservance («Настойчивость») в феврале 2021 года на дно кратера Езеро (другое название — Джезеро) шириной 45 км, в котором давным-давно располагались большое озеро и дельта реки.

Миссия Preservance предназначена для поисков следов древней марсианской жизни.

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

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