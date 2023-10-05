Российские биологи нашли в Таиланде новую разновидность змей с «ресничками»

Биологи из Московского государственного университета (МГУ) совместно с коллегами из Таиланда и Вьетнама обнаружили и описали новый вид куфий — ядовитых змей, родственных обычным гадюкам. Рептилиям дали название Trimeresurus ciliaris или «реснитчатая куфия» в переводе с латыни, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Реснитчатая куфия представляет собой изумрудно-зеленую змею с темно-красными поперечными полосами. У животного большие оливково-зеленые глаза, а длина тела не превышает 40 см. Особенность вида отражена в имени — глаза пресмыкающегося обрамлены небольшими чешуйками, напоминающими ресницы.

«Обычно у куфий этой группы над глазом расположен один крупный щиток, образующий похожий на бровь козырек, что придает этим змеям суровый, серьезный вид. Однако у нового вида над глазами расположены многочисленные маленькие, слегка выступающие чешуйки, которые больше похожи на ресницы, и поэтому змея выглядит скорее мило, чем устрашающе», — рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Николай Поярков.

Куфии широко распространены в Юго-Восточной Азии. Сегодня ученым известно 46 разновидностей данного рода. При этом в дикой природе отличить один вид от другого довольно трудно из-за внешнего сходства. В этом случае помогают молекулярно-генетические методы.

Впервые авторы исследования заметили небольшую ярко окрашенную рептилию на карстовых скалах в провинции Сатун на юге Таиланда еще в 2016 году. Спустя шесть лет ученые исследовали эту змею и поняли, что он представляет новый, ранее не описанный вид. К настоящему моменту исследователям удалось найти четыре других особей и подробно их изучить.

Биологи продолжат исследовать реснитчатых куфий, чтобы лучше понять их распространение, рацион питания, репродуктивную биологию, размер популяции и охранный статус.

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