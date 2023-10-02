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«Роскосмос» приедет на конгресс астронавтики в Баку после «пропуска» в Париже

«Роскосмос» посетит Международный астронавтический конгресс в Баку

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«Роскосмос»

По информации пресс-службы госкорпорации «Роскосмос», делегация под руководством генерального директора Юрия Борисова посетит Международный астронавтический конгресс, который начнется 2 октября в Баку. Об этом пишет РИА Новости.

В прошлом году российская делегация не принимала участия в астронавтическом конгрессе в Париже из-за отсутствия приглашений и виз для участия представителей РФ.

«Делегация «Роскосмоса» под руководством генерального директора Юрия Борисова примет участие в работе Международного астронавтического конгресса IAC-2023, который откроется 2 октября в столице Азербайджана, Баку», — сообщает ведомство.

Отмечается, что российская сторона будет присутствовать на церемонии открытия конгресса и на его выставочной экспозиции. Кроме того, глава «Роскосмоса» в рамках дискуссии с руководителями ведущих космических агентств обсудит вопросы, связанные с пилотируемой космонавтикой, загрязнением околоземного космического пространства, развитием многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли, а также ответственным поведением в космосе и подготовкой кадров для космической отрасли.

Кроме того, у российской делегации запланированы встречи с коллегами из других космических агентств в рамках двусторонних встреч.

Международный астронавтический конгресс является ежегодным мероприятием, на котором собираются специалисты в области астронавтики и представители космических агентств разных стран. Конгресс проводится под эгидой Международной астронавтической федерации.

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