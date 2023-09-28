Ученые нашли старейшие корзины первобытных людей на юге Европы

Группа испанских ученых из Университета Алькала и Автономного университета Барселоны определили возраст плетеных корзин, которые изготавливали охотники-собиратели и первые земледельцы. Оказалось, что находкам от 9,5 тыс. до 6,2 тыс. лет назад, что делает их старейшими предметами такого рода, найденными на юге Европы. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Древние артефакты обнаружили в пещере Куэва-де-лос-Мурсьелагос на Пиринейском полуострове в регионе Гранада. Всего археологи изучили 76 предметов из дерева, тростника и травы.

Это первое прямое свидетельство плетеных изделий, изготовленных мезолитическими обществами охотников-собирателей на юге Европы, отметили исследователи.

«Качество и технологическая сложность плетения заставляют нас усомниться в наших упрощенных предположениях о человеческих сообществах до появления сельского хозяйства на юге Европы», — говорится в научной статье.

Кроме того, в пещере нашли другие вещи первобытных людей, включая сандалии и деревянную булаву.

Ранее ученые нашли старейшую деревянную постройку в истории.