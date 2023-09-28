Психологи назвали самую деструктивную причину неверности партнеру

Команда ученых из университетов Гранады, Мадрида и Аликанте в Испании изучила эмоциональные последствия неверности в романтических отношениях с точки зрения тех, кто изменяет партнеру. Оказалось, что измены из-за сексуальной неудовлетворенности воспринимаются неверными людьми гораздо болезненнее измен, вызванных несовместимостью характеров. Исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовал 301 человек. Из них 25% сообщили, что состоят в отношениях, остальные были одиноки. Кроме того, 18% из группы признались, что хотя бы раз изменяли партнеру, в 56% неверность имела сексуальные причины, в 33% — эмоциональные, и в 11% — и те и другие.

Участников разделили на две команды. Ученые сначала ознакомили добровольцев с определением неверности, а затем предложили первой группе представить, что они изменяют своему партнеру из-за того, что он потерял интерес к сексу или не хочет им заниматься достаточно часто. Вторую группу попросили вообразить, что они изменяют из-за эмоциональной отстраненности партнера.

После этого все испытуемые заполнили опросник для оценки отрицательных эмоций и психологического благополучия.

Результаты показали, что даже воображаемая измена по сексуальным мотивам вызывала более сильную негативную психическую реакцию, чем неверность из-за эмоциональной холодности.

«Основные результаты показывают, что сексуальная неудовлетворенность (по сравнению с эмоциональной неудовлетворенностью), по-видимому, вызывает высокий уровень негативного аффекта, который, в свою очередь, связан с высоким уровнем враждебности и в конечном итоге приводит к ухудшению психологического благополучия», — заключили авторы исследования.

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