Употребление некоторых овощей способствует набору веса в среднем возрасте

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что некоторые овощи могут способствовать набору веса. Горох, кукуруза и картофель содержат много глюкозы, которая легко усваивается организмом и в избыточном количестве приводит к появлению жировых отложений. Об этом сообщает TimesNewsUK.

В исследовании приняли участие 136 432 мужчины и женщины в возрасте 65 лет и младше. Участники заполнили анкеты, указав в них свой рост и вес, пищевые привычки, детали истории болезни а также данные об образе жизни. Наблюдение за испытуемыми длилось 12 лет, каждые два-четыре года участники обновляли информацию в своих анкетах.

Выяснилось, что люди, которые употребляли много гороха, сладкой кукурузы и картофеля, в среднем набирали 3,3 фунта (1,5 кг) каждые четыре года. Также исследователи отметили, что женщины прибавляли в весе чаще мужчин. У тех, кто предпочитал некрахмалистые овощи, такие как брокколи, морковь и шпинат, тенденции к увеличению веса не наблюдалось.

По мнению авторов исследования, испытуемые могли обзавестись лишними килограммами из-за повышенного содержания глюкозы в картофеле, горохе и кукурузе. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс. Гликемический индекс — это показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня сахара в крови. Частое употребление продуктов, которые заставляют сахар в крови резко повышаться, тесно связано с увеличением веса.

Ранее ученые назвали лучшие приемы для поддержания веса после похудения.