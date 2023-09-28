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Российские и китайские ученые придумали, как повысить эффективность добычи калия

В ПНИПУ изучили метод лучшего обогащения калийных руд с помощью ультразвука

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Университета науки и технологий Цзянси в Китае исследовали новый перспективный способ эффективно добывать калий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ПНИПУ.

Калий остается одним из важнейших компонентов удобрений. Минерал получают из сильвинитовых руд с помощью флотации — разделения состава на хлориды калия и натрия. Для этого применяют специальные реагенты, однако некоторые физико-химические свойства этих веществ снижают результативность процедуры и делают ее дороже.

Специалисты из ПНИПУ и Университета Цзянси поместили реагенты в ультразвуковую установку и воздействовали на них в течение 150 секунд акустическими волнами различной мощности (от 168 до 420 Вт). Затем ученые проверили, как обработка веществ сказывается на качестве флотации калийных руд.

Результаты показали, что ультразвук способен изменять физико-химические свойства реагентов (например, изменять потенциал заряда раствора, который определяет поведение частиц в растворе, а также снижать размер крупных частиц молекул), что положительно влияет на их эффективность. Оптимальный результат достигался при обработке компонентов ультразвуком мощностью 252 Вт.

В будущем результаты исследования могут быть опробованы на практике в опытно-промышленных условиях.

Ранее сибирский ученый предложил способ добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.

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