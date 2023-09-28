Ученые назвали таяние Арктики угрозой для миллионов людей

Ученые Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) оценили последствия исчезновения арктических льдов для людей и природы. По их словам, процесс ускоряется каждым годом и ставит под угрозу благополучие десятков миллионов жителей полярных регионов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

В университете напомнили, что арктическая зона России частично и полностью охватывает девять регионов: Мурманскую область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Республику Карелия, Архангельскую область, Республику Коми, Красноярский край и Республику Саха (Якутия).

«Все исследователи единогласны в одном: Арктика теплеет, и этот процесс достаточно активный. Таяние льдов происходит из-за изменения атмосферной циркуляции и притока тепла из более южных широт. На это указывают результаты спутникового мониторинга площади морских льдов, анализ температуры поверхностных вод океана и данные температуры приземного слоя воздуха», — объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Александр Сурков.

Эксперт отметил, что в первую очередь изменение площади морских льдов в Арктике связано с влиянием атмосферной циркуляции в районе Баренцева моря. Наибольший вклад в процессы ледообразования вносит меридиональный приток тепла из средних широт. Сокращение площади морского льда положительно влияет на рост приземной температуры воздуха в начале зимы.

Меняющийся арктический климат увеличивает вероятность выпадения ледяных дождей в осенне-зимний период. Они образуют ледяную корку, из-за которой северные олени не могут добраться до корма. Например, в 2013 году голод стал причиной крупнейшего падежа оленей в истории Ямало-Ненецкого автономного округа. Он унес жизни 61 тыс. животных, что составило 45% от общего поголовья на тот момент.

Продолжающееся потепление усиливает вероятность полного исчезновения морского льда в Баренцевом и Карском морях. Если это произойдет, уровень моря значительно повысится, что угрожает затоплением прибрежных зон, где живут десятки миллионов человек.

По словам ученых, дальнейшая судьба льдов Арктики зависит от динамики глобального потепления, которая в свою очередь во многом зависит от антропогенных парниковых выбросов. Человечество может снизить свое воздействие на климат, сокращая эмиссию от сжигания ископаемого топлива, внедряя энергоэффективные технологии и постепенно отказываясь от транспорта с двигателями внутреннего сгорания в пользу электрических аналогов.

Ранее российские ученые выяснили, что концентрация углерода в Арктике превысила норму в 85 раз из-за природных пожаров в Сибири.