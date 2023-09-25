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Открыт новый способ для поисков жизни на Марсе

Scientific Reports: передовое секвенирование обнаруживает триллионные доли ДНК

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NASA/JPL-Caltech/AP

Канадские ученые из Абердинского университета разработали технологию для поиска самых незначительных признаков жизни на Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reposrt.

Специалисты разработали процедуру анализа почвы, способную обнаружить и опознать ДНК массой в два пикограмма, или две триллионных доли грамма. Для сравнения, геном одной клетки колибри содержит один пикограмм ДНК. Метод основан на передовом секвенировании генетических цепочек.

«Есть небольшая вероятность того, что микробная жизнь существует на Марсе сегодня, но чтобы найти ее, нам нужно действовать в масштабе выборки, и именно здесь размер и мощность оборудования, используемого в космических исследованиях, имеют решающее значение», — отметил руководитель научной работы, профессор Хавьер Мартин-Торрес.

Ученые также планируют использовать новую технологию для поисков следов жизни в самых экстремальных климатических зонах Земли, включая полярные регионы и пустыни. Кроме того, обнаружение мельчайших биологических частиц может пригодиться в медицине, химии и фармакологии, где требуется полная стерильность.

Ранее ученые заявили, что до сих пор не нашли научных доказательств существования внеземной жизни и НЛО.

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