Стало известно, как плач ребенка заставляет выделяться грудное молоко у матери

Ученые из Нью-Йоркского университета в Лангоне выяснили, что после рождения ребенка в мозге активируется особая цепочка нейронов, запускающая выделение грудного молока при звуке плача. Исследование опубликовано в журнале Nature.

В новом исследовании биологи изучили активность клеток головного мозга у десятков самок мышей. Они выяснили, что когда детеныш мыши начинает плакать, звуковая информация передается в область мозга матери, называемую задним внутриламинарным ядром таламуса (PIL).

Затем сигналы поступают из зоны PIL к клеткам мозга в другой области — гипоталамусе. Эта зона отвечает за высвобождение гормона окситоцина, который стимулирует выделение грудного молока. Интересно, что для высвобождения окситоцина требовалось 30 секунд непрерывного плача, причем это происходило не у всех самок, а только у уже рожавших.

Эта же мозговая цепь влияла на поведение мышей. Как правило, когда детеныши выходили из гнезд, самки быстро забирали их обратно. Но химическое блокирование связи между зоной PIL и гипоталамусом привело к тому, что мыши перестали заботиться о детенышах.

«Эти результаты позволяют предположить, что мозговая цепь, вызванная плачем, важна не только для кормления грудью, но и для поддержания внимания матери в течение долгого времени и поощрения эффективного ухода за ее детенышами, даже когда она утомлена», — отметил старший автор исследования Роберт Фремке в пресс-релизе университета.

Ограничением исследования было измерение не самой лактации, а только выброса гормонов, который ее вызывает. По словам авторов, изучение того, как работает окситоцин, может предложить новые способы помощи матерям, которые хотят кормить грудью, но испытывают трудности с этим.

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