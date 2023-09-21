Биологи выяснили, что обезьяны научились отвечать вонью на человеческий шум

Группа ученых из Бразилии и Великобритании изучило воздействие человеческой среды на поведение пегих тамаринов (Saguinus bicolor) — небольших обезьян рода игрунковых. Они пришли к выводу, что приматы стали активнее использовать пахучие метки, чтобы компенсировать антропогенный шум. Исследование опубликовано в научном журнале Ethology Ecology & Evolution (EEE).

Тамарины используют несколько типов запаховой маркировки с различными функциями, включая передачу репродуктивной и территориальной информации.

Биологи следили за перемещениями девяти групп тамаринов с помощью радиомаяков. В ходе исследования ученые обнаружили, что частота применения запаховых маркировок напрямую зависела в зависимости от уровня шума в децибелах. Результаты показывают, что пахучие метки появлялись все чаще, поскольку голосовое общение тамаринов становится менее эффективным из-за воздействия человеческого шума.

«Пегие тамарины издают протяжные крики, которые служат для обозначения территории, поддержания порядка в группе и коммуникации с сородичами из других стай. Поскольку городской ландшафт все дальше вторгается в места обитания приматов, общение голосом затрудняется из-за растущего шумового загрязнения», — отметила ведущий автор исследования Тайнара Соброза из Федерального университета Амазонас.

Ученые отметили, что переход на общение с помощью запахов говорит об интересной стратегии адаптации животных к человеческому присутствию. Но антропогенное воздействие продолжает оказывать пагубное влияние на пегих тамаринов, которые уже находятся под угрозой исчезновения.

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