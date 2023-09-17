Ученый объяснил, почему высадку деревьев в России нужно увеличить в 3-4 раза

Чтобы опередить исчезновение лесов из-за вырубок, пожаров и болезней, в России нужно сажать в три-четыре раза больше деревьев. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский.

«По официальным данным, рубится примерно 1 млн гектаров леса в год. Казалось бы, это не так много, если считать, что всего в лесном фонде 1,2 млрд гектаров. Однако необходимо учитывать, что две трети лесов произрастают на особо охраняемых природных территориях или являются экономически недоступными из-за низкотоварной древесины или отсутствия дорог», — объяснил «Газете.Ru» Крутовский.

К этому нужно прибавить от 50 до 100%, так как часть леса вырубают нелегально, добавил ученый. Получается, примерно 2 млн гектаров леса вырубают ежегодно.

«Помимо вырубок, леса все больше и больше страдают от пожаров, засух, вредных насекомых и болезней. Это лишает Россию еще примерно 3-4 млн гектаров в год. То есть, если брать общую потерю, получается около 5-6 млн гектаров в год. Лесопосадки урон не компенсируют, нужно в 3-4 раза больше сажать леса», — заключил Крутовский.

Ранее ученый назвал основной источник лесных пожаров в России.