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Четыре римских меча возрастом 1900 лет найдены в пещере в Израиле

Археологи нашли четыре римских меча в пещере у берега моря в Израиле

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Oriya Amichai/Israel Antiquities Authority/Ronen Zvulun/Reuters

Археологи нашли четыре римских меча и оружие с древком, известное как пилум, датируемое 1900 лет назад, в пещере недалеко от берега моря в Израиле. Как пишет CNN со ссылкой на заявление Управления древностей Израиля, находка была сделана в заповеднике Эн-Геди. Здесь был был найден редкий тайник с оружием, сохранившимся в деревянных и кожаных ножнах.

По мнению авторов исследовательской статьи, опубликованной в книге «Новые исследования археологии Иудейской пустыни: сборник статей», оружие, вероятно, было военной добычей, взятой у римской армии иудейскими повстанцами.

Сначала были найдены пилум и куски обработанного дерева, оказавшиеся ножнами. Их случайно обнаружили в изолированной и недоступной пещере на скалах. Открытие было сделано археологами, которые изучали фрагментарную чернильную надпись на сталактите.

После этого она занялись раскопками и обнаружили еще четыре меча «в почти недоступной расщелине на верхнем уровне пещеры».

«Исключительно хорошо сохранившиеся» мечи были найдены рядом с кусками кожи, дерева и металла. Три меча имели железные лезвия в деревянных ножнах длиной 60–65 сантиметров. Четвертый имел длину 45 сантиметров», — уточнили исследователи.

«Сокрытие мечей и пилума в глубоких трещинах в изолированной пещере к северу от Эн-Геди намекает на то, что оружие было взято в качестве трофея у римских солдат или с поля боя и намеренно спрятано иудейскими повстанцами для повторного использования», — пояснил Эйтан Кляйн, один из директоров проекта исследования Иудейской пустыни.

В ходе дальнейших раскопок была обнаружена бронзовая монета «Бар-Кохба», датируемая 132–135 годами нашей эры, которая, возможно, датирует и найденные мечи. В это время произошло восстание Бар-Кохбы, также известное как Второе еврейское восстание, в ходе которого евреи восстали против римского правления в этом районе.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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