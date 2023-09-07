Ученые разработали орбитальные датчики для борьбы с космическим микромусором

Бельгийская компания Arcsec разработала технологию обнаружения мелких фрагментов космического мусора, который не могут засечь земные радары из-за размеров. Стартап создал небольшие орбитальные спутники-трекеры, которые будут фиксировать положение потенциально опасных объектов размером до 3 см, сообщает Space.com.

Проблема космического мусора становится все серьезнее по мере освоения околоземного пространства человеком. По оценкам Европейского космического агентства, на орбите Земли находится более 34,6 тыс. обломков размером более 10 см, около 1 млн фрагментов размером 1-10 см и более 130 млн частиц менее 1 см в диаметре.

Несмотря на скромные габариты, эти объекты могут быть очень опасны. В 2016 году кусок мусора размером в несколько сантиметров пробил 40-сантиметровую дыру в солнечной панели европейского спутника мониторинга Sentinel-1.

Бельгийские мини-спутники оснащены оптическими датчиками, фиксирующими пролетающие мимо обломки. Система может анализировать траекторию движения объекта и передавать информацию о них на Землю и другие космические аппараты.

Первый космический трекер Arcsec запустят в космос в начале 2024 года.

Ранее астрономы сообщили, что на орбите при столкновении с космическим мусором разрушился старый советский спутник серии «Космос», запущенный еще в 1991 году.