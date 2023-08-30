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Ученые создали мягкого робота с функцией саморазложения

Science Advances: ученые создали робота, саморазлагающегося от ультрафиолета

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‪Min-Ha Oh‬ et al./Science Advances

Корейские ученые из Сеульского национального университета разработали мягкого робота, снабженного функцией самоуничтожения. При необходимости устройство разлагается почти без следов, оставляя после себя лишь небольшую лужицу. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Специалисты потратили около двух лет на создание материалов, способных поддерживать полнофункциональную работу машины и при необходимости распадаться почти без остатка.
Обычно для производства мягких роботов используется термореактивный силиконовый эластомер — прочный синтетический материал, устойчивый к теплу, кислотам и химикатам.

Корейские ученые покрыли силиконовым составом вещество, выделяющее ионы фтора под действием ультрафиолета. Устройство оснащено ультрафиолетовыми светодиодами, при активации которых состав начинает нагреваться, разрушая конструкцию. Менее чем за два часа аппарат превращается в лужу маслянистой жидкости.

По словам исследователей, функция самоуничтожения может пригодиться, если робота оказалось невозможно извлечь и переработать. Также возможность саморазрушение позволит гарантировать, что разработка не попадет в чужие руки.

Ранее корейские ученые создали первого в мире гуманоидного робота-пилота.

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