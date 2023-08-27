Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа самая прожорливая змея в мире

Journal of Zoology: найдена змея, способная проглотить добычу в пять раз больше

close
100%
Shutterstoke.com

Зоологи из Университета Цинциннати (США) установили, что африканская яичная змея Dasypeltis gansi способна проглотить добычу, которая превосходит ее по массе в четыре-пять раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Zoology.

Dasypeltis gansi — африканская яичная змея. Общая длина представителей этого рода колеблется от 80 см до 1 м. Эта змея способна заглатывать яйцо целиком, не разрушая при этом скорлупу.

Голова у этой змеи небольшая, зубы сильно редуцированы, а кости черепа чрезвычайно подвижны, что позволяет очень широко раскрывать пасть и глотать крупную добычу. Авторы изучили строение черепа змеи и установили, что она может разинуть рот в три-четыре раза шире, чем другие подобные змеи.

По словам авторов, такая способность появилась в ходе адаптации к жизни. Змея была вынуждена приспособиться к пище сферической формы. У змей, которые едят более вытянутых животных, такой необходимости развивать рот не возникло.

Ранее швейцарские ученые смогли лишить змею чешуи с помощью редактирования генома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях