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Перечислены случаи, при которых внутрисосудистая хирургия бессильна

Кардиохирург Винокуров назвал цену главным минусом внутрисосудистой хирургии

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Pixabay

Эндоваскулярная хирургия – это малоинвазивный метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В ходе процедуры через небольшой прокол в коже вводится специальный катетер для выполнения всех необходимых манипуляций, что не требует хирургической операции. Многие специалисты отмечают, что этот метод вскоре заменит открытую кардиохирургию, однако существует множество случаев, когда эндоваскулярная хирургия пока еще бессильна или существенно ограничена, рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

«Например, пересадка сердца, стентирование митрального и трикуспидального клапанов, гипертрофическая кардиомиопатия. Это я перечислил навскидку проблемы, которые без открытой операции решить в настоящее время нельзя. Даже если мы говорим об ишемической болезни сердца, то в одной трети случаев эндоваскулярная хирургия помочь не может. В основном это многососудистое поражение коронарных артерий», – объяснил Винокуров.

По его словам, хирурги в этом случае либо не могут добраться до пораженной области, либо цена эндоваскулярного лечения и риск летального исхода будут превышать риски при открытой хирургии.

«Стоимость – одна из главных проблем эндоваскулярной хирургии, поэтому таких операций в разы меньше, чем открытых, за исключением, наверное, ишемической болезни сердца, тут большую часть больных можно вылечить эндоваскулярными методами. Например, аортальный клапан, о котором я говорил, стоит 1,5 млн руб. Клапан, который ставят кардиохирурги, стоит 100-150 тыс. руб», – добавил Винокуров.

Подробнее о самом опасном осложнении после открытых кардиоопераций, о том, как поступают врачи в случае выгнивания грудины, какой тип операций сегодня самый передовой, а также о приложении для расчета вероятности возникновения осложнений после операции – в интервью Винокурова «Газете.Ru».

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