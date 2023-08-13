Установлено, как меняется сексуальное удовлетворение у мужчин и женщин после 60 лет

Медики из немецкого центра геронтологии установили, как выход на пенсию сказывается на сексуальной жизни пожилых мужчин и женщин. Результаты исследования были представлены журналом Gerontologist.

«В настоящем исследовании мы изучили изменение сексуального удовлетворения после выхода на пенсию (осуществляется по достижении 61 года) в выборке шведских пожилых людей, которые состояли в отношениях. Нам удалось доказать, что сексуальное удовлетворение может измениться, причем существует несколько вариаций трансформаций. Необходимы дальнейшие исследования влияния выхода на пенсию и других переходных стадий в пожилом возрасте на секс», – отметили авторы.

В исследовании ученые проанализировали результаты анкетирования 759 участников, 359 мужчин и 400 женщин. Анкетирование проводилось пять раз за четырехлетний период.

До выхода на пенсию сексуальное удовлетворение существенно не менялось, но после выхода на пенсию снижалось. Женщины демонстрировали более высокое сексуальное удовлетворение, чем мужчины. С возрастом секс они оценивали как улучшающийся.

«Лица с более высокой удовлетворенностью отношениями имели более высокое сексуальное удовлетворение до выхода на пенсию, но оно также быстрее снижалось после. Участники с более низкой удовлетворенностью отношениями демонстрировали стабильное, но более низкое сексуальное удовлетворение», – заключили авторы.

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