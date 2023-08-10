Стала известна причина межвидового скрещивания древних людей

Ученые из Национального университета Пусана (Южная Корея) и Неаполитанского университета (Италия) выяснили, что повышение доли углекислого газа в атмосфере и соответствующее потепление климата способствовали скрещиванию разных видов древних людей: человека разумного, денисовцев и неандертальцев. Исследование опубликовано в журнале Science.

В ДНК современных людей (Homo sapiens) сохранились следы скрещивания с другими видами: неандертальцев (Homo neanderthalensis) и денисовцев (Homo denisova). Еще в 2018 году ученые объявили об открытии особи, позже названной Денни, которая жила 90 тысяч лет назад. Как оказалось, ее матерью была неандертальская женщина, а отцом — мужчина-денисовец.

В новом исследовании ученые использовали данные о древних людях, в том числе генетические, а также моделирование климата в древности с помощью суперкомпьютера. Команда обнаружила, что неандертальцы и денисовцы имели разные климатические предпочтения. Денисовцы оказались более приспособлены к холодным условиям, в том числе и тундре, а неандертальцы — к более умеренным лесам и лугам.

Это означает, что их среда обитания была разделена географически: неандертальцы обычно предпочитали юго-запад Евразии, а денисовцы — северо-восток, объяснили ученые. Однако в теплые периоды, когда в воздухе накапливался углекислый газ, а ледники таяли, обитания гоминидов начинали перекрываться. В результате между ними происходило больше встреч, что увеличивало вероятность скрещивания.

Результаты анализа согласуются с известными эпизодами скрещивания древних людей, которые произошли 120, 78 и 90 тысяч лет назад. Исследование также позволило впервые оценить, где могли жить денисовцы.

«К нашему удивлению, мы обнаружили, что, помимо районов в России и Китае, подходящей средой для них могла бы быть и северная Европа», — отметили ученые.

Неизвестно, жили ли когда-нибудь денисовцы к западу от Алтайских гор, но это можно будет проверить с помощью генетического анализа европейских популяций. Дополнительные данные о климате, вероятно, смогут объяснить эпизоды скрещивания, которые произошли 210 и 320 тысяч лет назад.

Ранее ученые выяснили, какой материк пострадает от изменения климата сильнее других.