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Обнаружена способность металлов, которая поможет создавать самовосстанавливающиеся мосты

Nature: ученые открыли способность металла к самовосстановлению

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Shutterstock

Специалисты Техасского университета обнаружили у металлов способность к самовосстановлению. Этот механизм поможет в будущем создать самовосстанавливающиеся конструкции, например, мосты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Эксперименты показали, что платина после того, как потрескалась, соединилась без какого-либо вмешательства человека. Авторы изначально хотели оценить, как по металлу распространяются трещины, образованные в результате износа платины. Ученые растягивали кусок материала — через 40 минут после этого концы трещин срастались.

Чтобы подтвердить это, авторы создали компьютерную модель, в которую загрузили данные о характеристиках металла. Модель подтвердила возможность сращивания трещин. В будущем исследователи проведут еще ряд экспериментов, чтобы точно установить обнаруженных механизм. В дальнейшем он может лечь в основу самовосстанавливающихся мостов, самолетов, двигателей и других устройств. По словам авторов, это поможет сократить их износ.

Ранее ученые нашли новый способ поиска темной материи.

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