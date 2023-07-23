Обнаружена способность металлов, которая поможет создавать самовосстанавливающиеся мосты

Специалисты Техасского университета обнаружили у металлов способность к самовосстановлению. Этот механизм поможет в будущем создать самовосстанавливающиеся конструкции, например, мосты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Эксперименты показали, что платина после того, как потрескалась, соединилась без какого-либо вмешательства человека. Авторы изначально хотели оценить, как по металлу распространяются трещины, образованные в результате износа платины. Ученые растягивали кусок материала — через 40 минут после этого концы трещин срастались.

Чтобы подтвердить это, авторы создали компьютерную модель, в которую загрузили данные о характеристиках металла. Модель подтвердила возможность сращивания трещин. В будущем исследователи проведут еще ряд экспериментов, чтобы точно установить обнаруженных механизм. В дальнейшем он может лечь в основу самовосстанавливающихся мостов, самолетов, двигателей и других устройств. По словам авторов, это поможет сократить их износ.

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