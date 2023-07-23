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Найдена зубная паста, укрепляющая зубы не хуже фторированной

Frontiers in Public Health: гидроксиапатит в зубной пасте укрепляет зубы не хуже фторида

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Ученые из Познанского университета медицинских наук в Польше выяснили, что зубная паста, содержащая гидроксиапатит кальция, один из основных минеральных компонентов зубов, может предотвращать кариес так же эффективно, как и паста с фторидом. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Public Health.

Стоматологический флюороз — это состояние, которое может возникнуть, когда дети потребляют фторид в период формирования зубов. В легких случаях он приводит к появлению белых или коричневых пятен на зубах, в более тяжелых — могут образовываться ямки на эмали.

В новом исследовании принял участие 171 пациент. В течение 18 месяцев одна половина участников чистила зубы дважды в день пастой с гидроксиапатитом, а вторая — фторсодержащей зубной пастой. Их просили чистить зубы в одно и то же время каждый день электрической зубной щеткой. Каждые полгода пациенты приходили на осмотр.

В конце испытания у 89,3% пациентов из группы гидроксиапатита и 87,4% из группы пасты с фторидом не образовалось повреждений эмали. Это означает, что обе зубные пасты работали одинаково хорошо. Гидроксиапатит безопаснее фторида и не вызвает повреждения, но стоит дороже, отметили авторы.

«Многие пациенты, особенно родители детей не хотят использовать фторированные пасты, поэтому они используют средства для гигиены без фтора. Но такие пасты менее эффективны для защиты зубов. В результате люди удаляют налет во время чистки, но при этом не укрепляют эмаль. Исследование показало, что гидроксиапатит может стать заменой фтору для тех, кто категорически против фторированной пасты», — объяснили ученые.

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