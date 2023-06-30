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В России создали эффективные молекулы против молочницы

Казанские ученые открыли новое вещество для борьбы с молочницей

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Ученые из Казанского (Приволжского) федерального университета совместно со специалистами из Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности (Казань) создали новое соединение на основе терпенового спирта, предназначенное для борьбы с грибами Candida, вызывающими молочницу. Результаты исследования опубликованы в журнале Organic & Biomolecular Chemistry.

Кандидоз (или молочница) проявляется поражениями ротовой полости и половых органов дрожжеподобными грибками. Их относят к условно-патогенной микрофлоре, то есть микроорганизмам, которые постоянно населяют кожу и слизистые оболочки здоровых людей. Но иногда число грибков резко увеличивается и возникает распространенное заболевание, которое называют молочницей. Для их лечения чаще всего используют препараты на основе азолов — органических азотсодержащих молекул. Азоловые препараты нарушают синтез клеточных мембран у грибов, что приводит к гибели этих клеток. Однако со временем патогены приобретают устойчивость к таким лекарствам, подобно тому, как бактерии теряют чувствительность к антибиотикам. В результате терапия становится малоэффективной.

Найденное новое вещество относится к группе терпеноидов — растительных кислородсодержащих соединений. Терапиноиды подавляют рост грибков (хотя и не убивают их, как препараты, содержащие азолы) и легко проникают через кожные покровы. Более того, они способны «протаскивать» вместе с собой другие молекулы. Одно из производных терпеноидов уже сейчас проходит клинические испытания и, возможно, в скором времени войдет в лечебную практику как препарат для лечения молочницы.

«Использование подобных полусинтетических соединений в дальнейшем позволит создать биосовместимые противогрибковые препараты на основе природного сырья и продуктов его переработки», — рассказал руководитель проекта Алан Ахмедов, кандидат химических наук, младший научный сотрудник кафедры органической и медицинской химии КФУ.

В дальнейшем специалисты планируют разработать полноценный препарат, который будет наноситься на пораженные участки кожи.

Ранее гинеколог объяснила, о чем говорит боль во время полового акта. По словам эксперта, причиной тому может послужить молочница.

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