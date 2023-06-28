Япония, Франция и Германия договорились отправить на Фобос колесный аппарат

Германия, Франция и Япония договорились отправить на Фобос миниатюрный исследовательский ровер. Об этом сообщает Universe Today.

Martian Moons eXploration (MMX) — это миссия, разрабатываемая Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с Германским аэрокосмическим центром (DLR) и французским Национальным центром космических исследований (CNES). Ключевым элементом этой миссии является ровер «Фобос».

Трехстороннее соглашение, предусматривающее сотрудничество между агентствами в рамках миссии MMX, было подписано на Парижском авиасалоне, который проходил с 18 по 25 июня во французском Ле Бурже. В соответствии с соглашением DLR и CNES предоставят ровер «Фобос» (официально названный IDEFIX во время мероприятия), включая его инструменты и системы. В настоящее время ровер находится на завершающей стадии разработки в лаборатории CNES в Тулузе и должен быть завершен к лету 2023 года.

Аппарат миссии MMX состоит из трех модулей: двигательного, исследовательского и капсулы для возврата проб. Исследовательский модуль имеет посадочные опоры и набор инструментов (включая пробоотборники) и будет нести на борту ровер IDEFIX. Исследовательский модуль и капсула возврата проб соединены с двигательным модулем, в котором расположены двигатели и топливные баки. Ровер будет оснащен камерами, радиометром и рамановским спектрометром для исследования поверхности марсианского спутника.

Ключевая задача аппарата — выяснить, являются ли марсианские спутники захваченными астероидами или продуктом столкновения с Марсом более крупного тела. Ориентировочно пуск должен быть произведен в 2024 году, а Фобоса аппарат достигнет во второй половине десятилетия.