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Названо время, которое можно проводить ребенку в телефоне

Кентерберийский университет: детям от пяти лет использовать телефон можно менее двух часов в день

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Исследователи Кентерберийского университета в Новой Зеландии совместно с коллегами из Калифорнийского университета установили безопасный период времени, который ребенок раннего возраста может проводить в телефоне. Ученые опубликовали свою работу на сайте Кентерберийского университета.

Используя данные о более чем 6000 детях, собранные в ходе крупнейшего в Новой Зеландии лонгитюдного исследования Aotearoa «Взросление в Новой Зеландии», исследователи оценили воздействие экрана на детей в возрасте девяти месяцев, двух, четырех, пяти и восьми лет. Ученые измерили количество времени, которое дети проводили перед экранами на разных этапах детства. Они также измерили степень развития детей.

«Дети, которые проводили больше времени у экранов в раннем детстве — от девяти месяцев до пяти лет, — набрали более низкие баллы по языковым и образовательным способностям. Их родители чаще сообщали о проблемах со сверстниками в возрасте пяти и восьми лет», – отметили авторы.

По их словам, дети, которые проводили много времени перед экраном, с меньшей вероятностью будут участвовать в социально насыщенных видах детской деятельности (играх, походах в музеи и т.д.).

«Раннее детство – время, когда родители оказывают наибольшее влияние на привычки детей, и это критический период для формирования здоровых привычек. Поэтому крайне важно сократить экранное время в раннем детстве. Рекомендуется детям младше 2 лет вообще не проводить время за экраном, детям в возрасте от двух до пяти лет – менее одного часа в день, и детям в возрасте от пяти лет и старше — менее двух часов в день», – заключили авторы.

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