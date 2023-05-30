Исследователи обнаружили в обломках «Титаника» скрытое сокровище

Исследователи компании Magellan, занимающейся глубоководными картами, опубликовали кадры кораблекрушения «Титаника» – на них видно золотое ожерелье с зубом мегалодона, которое никто не видел со времен крушения «Титаника» в 1912 году. Об этом сообщили на сайте новостного портала itv.news.

«Не все понимают, что «Титаник» состоит из двух частей: носа и кормы. И между ними находится огромное поле обломков площадью 8 квадратных километров. Нам удалось сделать снимки этой части, и настолько подробные, что мы смогли разглядеть эту деталь», – отметили в компании.

Подводные аппараты компании потратили более 200 часов прошлым летом, сделав 700 тыс. снимков корабля, чтобы создать 3D-реконструкцию.

В соответствии с действующими соглашениями, защищающими это место, исследователи не могут трогать артефакты. Однако команда Magellan надеется, что им с помощью ИИ удастся установить личность человека, который когда-то носил ожерелье. Специалисты планируют проанализировать кадры, которые были сделаны во время посадки пассажиров на корабль.