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Исследователи обнаружили в обломках «Титаника» скрытое сокровище

Специалисты Magellan нашли в обломках «Титаника» потерянное ожерелье с зубом мегалодона

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Magellan

Исследователи компании Magellan, занимающейся глубоководными картами, опубликовали кадры кораблекрушения «Титаника» – на них видно золотое ожерелье с зубом мегалодона, которое никто не видел со времен крушения «Титаника» в 1912 году. Об этом сообщили на сайте новостного портала itv.news.

«Не все понимают, что «Титаник» состоит из двух частей: носа и кормы. И между ними находится огромное поле обломков площадью 8 квадратных километров. Нам удалось сделать снимки этой части, и настолько подробные, что мы смогли разглядеть эту деталь», – отметили в компании.

Подводные аппараты компании потратили более 200 часов прошлым летом, сделав 700 тыс. снимков корабля, чтобы создать 3D-реконструкцию.

В соответствии с действующими соглашениями, защищающими это место, исследователи не могут трогать артефакты. Однако команда Magellan надеется, что им с помощью ИИ удастся установить личность человека, который когда-то носил ожерелье. Специалисты планируют проанализировать кадры, которые были сделаны во время посадки пассажиров на корабль.

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