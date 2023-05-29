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Ученые обнаружили в Китае древнейшее седло для верховой езды, и оно принадлежало женщине

Археологи из Цюрихского университета нашли древнейшее кожаное седло в гробнице кочевницы

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Wertmann et al, 2023/Archaeological Research in Asia

Ученые из Цюрихского университета обнаружили кожаное седло возрастом 2700 лет в гробнице женщины в Китае — оно может быть самым старым из когда-либо найденных, а вместе с другими артефактами доказывает, что древние кочевницы могли становиться профессиональными наездницами. Исследование опубликовано в Archaeological Journal.

Седло, созданное примерно 2700 лет назад, было обнаружено в могиле женщины на кладбище в Янхае в Турфанской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Погребенная здесь женщина была одета в кожаное пальто, шерстяные штаны и короткие кожаные сапоги. Ее тело было расположено так, будто она была в седле. Это позволяет предположить, что она была всадницей и участвовала в скотоводстве и путешествиях своего народа.

Считается, что гробницы в Янхае принадлежат людям культуры Субэйси, населявшим Турфанский бассейн около 3000 лет назад. Эти люди имели такое же вооружение, конское снаряжение и одежду, что и скифы, и, возможно, контактировали с ними в районе Горного Алтая. Но в то время как скифы были кочевниками, всадники Субэйси, вероятно, были скотоводами, которые заботились о стадах животных в Турфанской котловине.

Седло представляет две подушки из воловьей кожи, наполненные смесью соломы, оленьей и верблюжьей шерсти, и было изготовлено между 724 и 396 годами до нашей эры согласно радиоуглеродному датированию. Возможно, первые в мире седла начали изготавливать именно в Янхае, когда всадники стали больше заботиться о комфорте и безопасности, а также о здоровье лошадей.

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