Ученые описали механизм, с помощью которого ботокс попадает в клетки головного мозга

Ученые из Университета Квинсленда открыли механизм, с помощью которого ботокс — препарат, изготовленный из смертельно опасного биологического вещества, — проникает в клетки головного мозга. Исследование опубликовано в журнале EMBO.

Ученые использовали микроскопию сверхвысокого разрешения. Она показала, что рецептор под названием Synaptotagmin1 связывается с двумя другими ранее известными рецепторами к ботоксу, образуя крошечный комплекс на поверхности клеток мозга.

Ботулотоксин захватывает этот комплекс и проникает в синаптические везикулы — структуры, в которых хранятся вещества, необходимые для связи между нейронами. Затем ботокс прерывает связь между нервами и мышечными клетками, вызывая паралич мышцы.

Открытие означает, что могут быть определены новые молекулы-мишени для разработки эффективных методов лечения ботулизма — редкой, но потенциально смертельной бактериальной инфекции.

Инъекционный препарат ботокс был первоначально разработан для лечения людей с косоглазием, но вскоре врачи обнаружили, что он облегчает мигрень, хроническую боль и мышечные спазмы. С тех пор он регулярно используется в неврологии, а также широко известен как косметическое средство для разглаживания морщин.