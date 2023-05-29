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Ученые описали механизм, с помощью которого ботокс попадает в клетки головного мозга

В Университете Квинсленда описали механизм, позволяющий ботоксу попадать в клетки мозга

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Ученые из Университета Квинсленда открыли механизм, с помощью которого ботокс — препарат, изготовленный из смертельно опасного биологического вещества, — проникает в клетки головного мозга. Исследование опубликовано в журнале EMBO.

Ученые использовали микроскопию сверхвысокого разрешения. Она показала, что рецептор под названием Synaptotagmin1 связывается с двумя другими ранее известными рецепторами к ботоксу, образуя крошечный комплекс на поверхности клеток мозга.

Ботулотоксин захватывает этот комплекс и проникает в синаптические везикулы — структуры, в которых хранятся вещества, необходимые для связи между нейронами. Затем ботокс прерывает связь между нервами и мышечными клетками, вызывая паралич мышцы.

Открытие означает, что могут быть определены новые молекулы-мишени для разработки эффективных методов лечения ботулизма — редкой, но потенциально смертельной бактериальной инфекции.

Инъекционный препарат ботокс был первоначально разработан для лечения людей с косоглазием, но вскоре врачи обнаружили, что он облегчает мигрень, хроническую боль и мышечные спазмы. С тех пор он регулярно используется в неврологии, а также широко известен как косметическое средство для разглаживания морщин.

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