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Аллерголог Феденко рассказала о препарате, на 90% излечивающем атопический дерматит

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Атопический дерматит – это генетически обусловленное заболевание, которое относят к аллергическим болезням кожи. Оно характеризуется хроническим рецидивирующим течением и высыпаниями, зачастую носит тяжелый характер. Лечению дерматит не поддается, однако существует препарат, который помогает добиться очень хорошего состояния больных и длительной ремиссии, об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог, профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Елена Феденко.

«Полностью вылечить атопический дерматит нельзя. Можно лишь достигнуть длительной ремиссии. Впрочем, с 2019-го года аллергологи имеют в арсенале генно-инженерный биологический препарат дупилумаб, с помощью которого можно достичь просто революционных результатов. Он сделал жизнь наших некоторых больных на 70, 80 и даже на 90% лучше. Это революционный препарат, который, что называется, делит жизнь больного на «до» и «после». Те больные, которые его получают, счастливы и живут нормальной жизнью», – рассказала Феденко.

Дупилумаб – это моноклональное антитело. В месяц нужно сделать 2 инъекции, — это стоит примерно 85 тыс. рублей.

«Мы – аллергологи – бьемся за то, чтобы Министерство здравоохранения внесло атопический дерматит в список системных заболеваний. Так как препарат нужно получать пожизненно, это очень большие деньги. Если его внесут в этот список, то больные смогут получить лекарство бесплатно. Наши больные не могут ни работать, ни учиться, — многие дети на домашнем обучении. Это на самом деле тяжелые больные», – заключила Феденко.

Подробнее о том, какие заболевания сопровождают атопический дерматит, чем он отличается от экземы, и какие анализы не нужно сдавать людям с этим заболеванием — в материале «Газеты.Ru».

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