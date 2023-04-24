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Внутри Марса обнаружено жидкое металлическое ядро

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NASA/JPL and Nicholas Schmerr

Ученые получили доказательства существования жидкого марсианского ядра с помощью анализа сейсмических волн. Об этом сообщает Мэрилендский университет.

«В 1906 году ученые впервые обнаружили ядро ​​Земли, наблюдая за тем, как сейсмические волны от землетрясений изменяются, проходя через него, — заявил Ведран Лекич, один из авторов новой работы. — Более ста лет спустя мы применяем наши знания о сейсмических волнах к Марсу. С помощью InSight мы, наконец, узнали, что находится в центре Марса и что делает Марс таким похожим, но в то же время отличным от Земли». Аппарат InSight — это неподвижный зонд на поверхности планеты, главным инструментом которого является сверхчувствительный сейсмометр.

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NASA/JPL-Caltech

Анализ внутреннего строения Марса также был проведен с помощью двух отдаленных друг от друга сейсмических событий — марсотрясения и падения астероида. Часть возникших сейсмических волн прошла сквозь центр Марса, а часть — лишь через мантию. Благодаря измерению задержек между акустическими сигналами, а также анализу их спектра, ученым удалось измерить плотность и сжимаемость материала, через который прошли волны. Результаты показали, что Марс, скорее всего, имеет полностью жидкое ядро, в отличие от Земли, чье ядро состоит из из жидкого внешнего и твердого внутреннего ядра.

Также удалось сделать выводы о химическом составе недр планеты. Так, в нем содержится относительно много легких элементов, серы и кислорода. Всего на них приходится пятая часть массы ядра. Это резко отличается от состава ядра Земли, что указывает на то, что ядро ​​Марса гораздо менее плотное и более сжимаемое, чем ядро ​​нашей планеты. Это различие было обусловлено разными условиями возникновения планет.

Ранее компания SpaceX провела летные испытания ракеты Starship, закончившиеся взрывом.

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