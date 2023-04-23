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Nature: 30 минут ходьбы в день продлевают жизнь на 16 лет

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Исследователи из Университета Лестера в Великобритании обнаружили, что бодрые прогулки на регулярной основе по полчаса в день продлевают жизнь человека на 16 лет. Работа ученых была опубликована в журнале Communications Biology (входит в группу журналов Nature).

К таким выводам авторы пришли, проанализировав данные о более 400 тыс. участников, которые были собраны UK Biobank. Как оказалось, те, кто предпочитал регулярно гулять, прожили на 16 лет дольше.

По словам исследователей, регулярная быстрая ходьба в течение получаса в день может увеличить длину теломер. Теломеры расположены на концах хромосом, и от их длины зависит скорость старения организма. Так, чем они длиннее, тем меньше биологический возраст и наоборот.

Кроме того, регулярная ходьба может также иметь физические, умственные и социальные преимущества. Но впервые ученые сравнили скорость ходьбы с генетическими данными.

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