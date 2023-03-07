Hypertension: кровяное давление у женщин реагирует на соль сильнее, чем у мужчин

Ученые из Университета Огасты выяснили, что артериальное давление у женщин чувствительнее реагирует на соль по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в журнале Hypertension.

Исследователи провели обзор имеющихся данных. Они выяснили, что многие высококачественные работы указывают на то, что самки мышей с гипертонией более чувствительны к соли, чем самцы. Крупные исследования людей, проведенные в Китае, США, Франции, Испании и Мексики подтверждают это.

Как объяснили врачи, чувствительность кровяного давления к соли — это снижение или повышение давления более чем на 10% в зависимости количества соли в пище. Ученые отметили, что «женский» гормон эстроген помогает смягчить некоторые риски, связанные с этой чувствительностью, но только до начала менопаузы. При этом в экспериментах самки мышей были чувствительнее к соли даже при удаленных яичниках.

Исследователи считают, что чувствительность женщин к соли связана с особенностями работы сосудов и большим количеством рецепторов к гормону надпочечников альдостерону. Существуют препараты, снижающие альдостерон. Ученые считают, что они могут быть хорошим выбором для женщин с гипертонией.

Авторы подчеркнули, что порог давления для диагностики гипертонии у женщин должен быть ниже, чем у мужчин. Поэтому в будущем женщинами, возможно, будет рекомендовано начинать терапию при более низком давлении, чем сейчас.