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Астрономы смоделировали планету, которая могла бы выкинуть Землю из Солнечной системы

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NASA/JPL/ASU

Ученые провели моделирование существования крупной планеты между орбитами Марса и Юпитера. Статья об этом опубликована в The Planetary Science Journal.

Астрономов давно удивляет разрыв в размерах планет Солнечной системы. В ней есть лишь планеты земной группы, из которых Земля самая большая, и газовые гиганты. При этом в других звездных системах есть множество планет промежуточного класса, так называемых суперземель. Кроме того, между Марсом и Юпитером есть много места, которое занимает пояс астероидов.

Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде и его коллеги провели компьютерное моделирование состояния Солнечной системы, поместив в модель дополнительную планету между Марсом и Юпитером с разной массой. Затем ученые моделировали, как бы это повлияло на Солнечную систему в целом.

Выяснилось, что присутствие суперземли на этой орбите имело бы катастрофические последствия для Земли и жизни. «Эта вымышленная планета дает толчок Юпитеру, которого достаточно, чтобы дестабилизировать все остальное. Несмотря на то, что многие астрономы мечтали об этой дополнительной планете, хорошо, что у нас ее нет», — прокомментировали результаты авторы.

Юпитер обладает огромной массой, а малейшее изменение его орбиты повлияло бы на все остальные планеты. В зависимости от массы и точного местоположения суперземли ее присутствие могло бы в конечном итоге выбросить Меркурий, Венеру, или Землю из Солнечной системы. Он также мог бы дестабилизировать орбиты Урана и Нептуна, выбросив их в открытый космос. Но даже если этого не произойдет, одного лишь гравитационного влияния суперземли будет достаточно, чтобы изменить орбиту Земли и сделать ее менее пригодной для жизни.

Это исследование подчеркивает, насколько важны устоявшиеся в Солнечной системе орбиты.

Ранее американский астрофизик предложил создать машину времени с помощью лазерного кольца.

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