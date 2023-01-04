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Ветеринар Коникова рассказала об опасности праздничных продуктов для собак

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Шоколад и лук со стола хозяина могут серьезно повредить здоровью собаки. Об этом рассказала ветеринар-невролог Людмила Коникова.

Большинство собак любят человеческую еду и регулярно выпрашивают ее. Если в случае с мясом или кашей хозяин может пойти на уступки и поделиться ей, то с некоторыми продуктами, особенно праздничными, это делать категорически запрещено.

«Шоколад может вызвать неврологические симптомы, причем чем выше содержание какао, тем опаснее продукт. Есть определенная токсическая доза, но иногда даже маленький кусочек может привести к гибели животного, поэтому экспериментировать не стоит», — поясняет врач.

Этот эффект возникает из-за теобромина, алкалоида какао-бобов. Кроме того, опасны виноград, изюм и авокадо. Лук и чеснок кажется людям совершенно безопасным продуктом, но он также может негативно сказаться на кроветворении собаки, в том числе при поедании вместе с паштетом. Также не стоит давать собакам алкоголь, несмотря на любовь некоторых из них к спиртному.

Ранее биологи выяснили, что обесцвечивание кораллов привело к ненужным дракам среди рыб.

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