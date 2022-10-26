Психолог Веракса объяснил, как развить самодисциплину

Существует несколько видов деятельности, развивающих самодисциплину (далее — саморегуляцию), которая отвечает за успешность человека, рассказал «Газете.Ru» завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

«Это, например, занятия спортивной деятельностью. Тело — это первое, что человек вообще начинает контролировать. В игровых видах спорта очень хорошо развивается саморегуляция, так как они предполагают умение управлять своим поведением и координировать его с поведением других для достижения общей цели», – объяснил Веракса.

По его словам, чтобы развить саморегуляцию у ребенка, родитель должен уделять время как игровой деятельности, так и традиционным видам досуга, таким как совместное чтение.

«Взрослым же нужно включаться в различные виды деятельности, которые предполагают рефлексивное отношение, предполагают переключение между ситуациями и необходимость действий по правилам. Чтение книг, посещение выставок, театральных постановок – все это способствует развитию умения управлять своим поведением», – считает Веракса.

Подробнее о том, почему саморегуляция отвечает за успех в жизни и как измерить ее уровень – в материале «Газеты.Ru».