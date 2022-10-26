Врачи назвали ошибку, которая может снизить эффективность вакцины от COVID на 26%

Исследователи из Университета Витватерсранда обнаружили, что полностью вакцинированные люди почти в три раза реже попадали в больницу с COVID, если они были физически активны. Результаты опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

Для исследования ученые проанализировали медицинские карты почти 200 тыс. медицинских работников, которые носили трекеры активности в обмен на скидку у страховой компании.

В зависимости от еженедельной нагрузки за последние два года, участники были распределены по трем различным категориям физической активности — высокой (более 150 минут в неделю), средней или низкой (менее 60 минут в неделю).

Исследователи сравнили этих пациентов с невакцинированными и обнаружили, что у людей с высокой активностью вероятность заражения COVID-19 после прививки была на 86% ниже, со средней — на 72%, а с низкой — лишь на 60%.

Авторы не знают, каким образом физическая активность может улучшить вакцинацию от COVID, поэтому призывают к дополнительным исследованиям. Они предположили, что тренировки стимулируют организм вырабатывать больше антител при вакцинации, либо облегчают иммунной системе обнаружение и атаку коронавируса.