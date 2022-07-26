Ученые из Японии создали солнечные панели с особой прозрачностью

Исследователи из японского Университета Тохоку создали высокоэффективные солнечные элементы с прозрачностью до 79%, которые можно использовать в носимых устройствах и окнах. Работа опубликована в журнале Nature.

Чтобы получить прозрачные солнечные элементы Шоттки, авторы работы поместили между электродом из оксида индия и олова (ITO) и однослойным дисульфидом вольфрама (WS2) дополнительный слой из оксида вольфрама, обладающий очень высокой проводимостью. По сравнению с обычными устройствами с электродом из оксида индия-олова, способность фотоэлемента преобразовывать солнечную энергию в электрическую оказалась в тысячу раз выше.

Инженеры уже адаптировали технологию под массовое производство таких фотоэлементов различного размера. Сейчас они работают над интеграцией нового подхода в реальное производство и ожидают, что их разработка позволит создать солнечные панели для окон домов и автомобилей. Также открытие может найти применение в создании умных носимых устройств, получающих энергию от света.