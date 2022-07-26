Врачи обнаружили новое серьезное когнитивное нарушение у легко переболевших COVID-19

Исследователи из Бразилии (Федеральный университет Минас-Жерайса, Институт Рене Рашу, Федеральный университет Валес-ду-Жекитиньона и Мукури) выяснили, что почти четверть переболевших коронавирусом в легкой форме демонстрируют серьезные нарушения зрительно-пространственного восприятия, которые могут помешать человеку в повседневной жизни и даже сказаться на навыках рисования. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

В исследовании приняли участие 300 пациентов, которые переболели COVID-19 в легкой степени. Их средний возраст составил 38 лет. Авторы исследования наблюдали за ними в течение четырех месяцев, отслеживая изменения в психическом здоровье и когнитивных способностях. Всем участникам были проведены МРТ-тесты, они прошли обследование у невролога и офтальмолога, а также заполнили опросники. Больше половины участников сообщили и о проблемах с памятью или мышлением, что соотносится с предыдущими исследованиями.

Но до этой работы не было крупных исследований, которые проверяли бы зрительное восприятие переболевших коронавирусом. Ученые попросили пациентов пройти тест Рея-Остеррица: перерисовать рисунок сначала с образца, а затем — по памяти. 25% участников почти провалили тест. Для сравнения: в группе не болевших COVID-19 людей с заданием не справились лишь 6%. Ученые обнаружили у всех переболевших маркеры воспаления в крови, причем чем выше был их уровень — тем хуже был результат теста. Авторы работы считают, что такие когнитивные нарушения могут быть объяснены только нейровоспалительным эффектом инфекции.