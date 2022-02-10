Ученые доказали кометное происхождение воды и реголита в лунном кратере Кабеус

Американские и французские ученые повторно проанализировали данные лунного эксперимента LCROSS 2009 года, в ходе которого в кратер Кабеус на Луне был сброшен разгонный блок «Центавр». Аппарат LCROSS — Космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров — пролетел сквозь облако выброшенных со дна кратера обломков, анализируя их химический состав. В результате этого эксперимента специалисты NASA получили окончательные данные о наличии льда в затененном кратере на южном полюсе Луны, однако высота облака оказалась существенно ниже ожидаемой и другие результаты эксперимента были не совсем однозначными. Теперь новый анализ прежних данных и компьютерное моделирование показали, что летучие вещества, поднявшиеся тогда из кратера, вероятно, были когда-то доставлены на Луну кометой. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

«Новое исследование показывает, что материалы, устилающие кратер, имеют не вулканическое, а кометное происхождение», — объясняет Курт Ретерфорд из американского Юго-Западного исследовательского института. — Исключение вулканического происхождения может означать, что верхний трехметровый слой реголита в кратере Кабеус моложе, чем считалось ранее, — ему, вероятно, менее миллиарда лет». Наиболее вероятными источниками изученных летучих веществ считаются либо удары комет или микрометеоритов, либо химические процессы на поверхности, инициированные частицами солнечного ветра. Элементный состав летучих веществ в ходе моделирования сравнивали с составом потенциальных кометных источников по соотношению пяти элементов — водорода, азота, кислорода, серы и углерода.

Эксперимент LCROSS проводился в рамках Lunar Precursor Robotic Program. С лунной орбиты за падением груза следил также зонд Lunar Reconnaissance Orbiter, с околоземной — космический телескоп Hubble и европейский спутник Odin, в эксперименте участвовали и крупные наземные обсерватории, однако облако получилось недостаточно заметным для того, чтобы они смогли получить какие-либо осмысленные данные. LCROSS и LRO должны были стать авангардом возвращающихся на Луну американцев. Предстоящая миссия Artemis позволит США вернуться на Луну, опираясь как на инновационные технологии для изучения лунной поверхности, так и на сотрудничество с коммерческими и международными партнерами, и в конечном итоге установить первую долгосрочную базу на южном полюсе Луны, где как раз и должен содержаться водяной лед, что критически важно для успеха этой миссии.